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अवागढ़ स्टेशन पर हो सकता है पैसेंजर ट्रेन का ठहराव, रेलमंत्री का आश्वान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैभव ने आगरा फोर्ट-एटा पैसेंजर ट्रेन के अवागढ़ स्टेशन पर ठहराव की मांग का सकारात्मक रुख दिखाया है। आगरा सांसद प्रो. एसपी सिंह बघेल ने रेल मंत्री से मुलाकात कर यह समस्या उठाई, जिससे छात्रों और यात्रियों को राहत मिलेगी। यह ठहराव क्षेत्र के विकास में भी सहायक होगा।

अवागढ़ स्टेशन पर हो सकता है पैसेंजर ट्रेन का ठहराव, रेलमंत्री का आश्वान

आगरा स्टेशन पर आगरा फोर्ट-एटा पैसेंजर ट्रेन के ठहराव की मांग पर केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैभव ने सकारात्मक रुख दिखाया है। केन्द्रीय राज्य मंत्री एवं आगरा सांसद प्रो. एसपी सिंह बघेल के आग्रह पत्र पर जल्द रेलवे के संबंधित अधिकारियों से परीक्षण व आवश्यक कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। नई दिल्ली स्थित कार्यालय में केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से केन्द्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने केन्द्रीय रेलमंत्री को आग्रह पत्र सौंपकर जनपद एटा के अवागढ़ रेलवे स्टेशन पर आगरा फोर्ट-एटा पैसेंजर ट्रेन ठहराव की मांग की। आग्रह पत्र में बताया है कि बरहन-एटा रेल लाइन पर स्थित अवागढ़ रेलवे स्टेशन पर आगरा फोर्ट-एटा पैसेंजर का ठहराव होने के कारण लोगों को खासी परेशानी हो रही है।

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अवागढ़ रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र, किसान, व्यापारी, कर्मचारी आगरा, एटा सहित विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हैं। वर्तमान में ट्रेन का अवागढ़ स्टेशन पर ठहराव न होने से नागरिकों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्हें अन्य दूरस्थ रेलवे स्टेशनों पर जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती हैं। अवागढ़ एक महत्वपूर्ण कस्बा, ब्लॉक, थाना एवं नगर पंचायत है। यहां ट्रेन का ठहराव होने से न केवल अवागढ़ ही नहीं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों यात्रियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। विशेष रूप से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार एवं व्यापार के लिए प्रतिदिन आगरा और एटा आने-जाने वाले लोगों की यात्रा अधिक सुगम और सुविधाजनक होगी। मालूम हो कि एक अगस्त के एक में हिन्दुस्तान समाचार पत्र ने रेल सेवा से वंचित अवागढ़ की जनता, लगाई गुहार के नाम से प्रकाशित की थी। इस खबर का संज्ञान लेकर मंत्री एसपी सिंह ने रेल मंत्री को पत्र दिया है।

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