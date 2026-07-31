स्टेयरिंग फेल होने पर फेंसिंग तोड़ते हुए 20 फीट नीचे गिरी कार

आगरा एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार कार का स्टेयरिंग फेल हो गई। ऐसे में कार एक्सप्रेस-वे पर बाईं ओर लगी फेंसिंग तोड़ते हुए 20 फीट नीचे खंती में जाकर गिरी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी यात्री की जान नहीं गई। हादसे में चालक समेत सात लोग घायल हो गए। सभी को यूपीडा की सुरक्षा टीम एंबुलेंस से लोकबंधु अस्पताल ले गई, जहां से चार यात्री को प्राथमिक इलाज देकर छुट्टी दे दी गई। तीन लोग भर्ती हैं। आगरा निवासी निजी कंपनी में कार्यरत पुनीत ने बताया कि भाई गजेंद्र बाराबंकी में नौकरी करता है। शनिवार को उनकी बेटी का जन्मदिन है, जिसके लिए वह आगरा अपने गांव आ रहा था। आगरा एक्सप्रेस वे के जीरो पॉइंट किराये पर चलने वाली कार पर बैठ गए। कार दिल्ली निवासी चालक रवि चला रहा था। कार में चार लोग पहले से सवार थे, जिसमें गुजरात के साहिबान सिंह, गुलजार, सत्यवीर, उमेश, पंकज थे। तेज रफ्तार कार आगरा एक्सप्रेस वे के 298 किमी पॉइंट पर काकोरी बड़ा गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी लोहे की फेंसिंग (जाली) को तोड़ कर 20 फुट नीचे जा गिरी। कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार चालक समेत सभी जख्मी हो गए। यूपीडा टीम को चालक रवि ने बताया कि कार का स्टेयरिंग फेल हो गया था, जिससे कार अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस वे से नीचे पलट गई। काकोरी पुलिस ने पहुंचकर जरूरी कार्रवाई की。