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छात्रों को सीपीआर का प्रशिक्षण देकर बनाया जीवन रक्षक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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आगरा कॉलेज की एनसीसी आर्मी विंग और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में छात्रों को आकस्मिक हृदयाघात के समय जीवन बचाने की तकनीक सिखाई गई। विशेषज्ञों ने सीपीआर का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया, जिससे छात्र सिख सके कि कैसे एम्बुलेंस आने से पहले मरीज की जान बचाई जा सके।

छात्रों को सीपीआर का प्रशिक्षण देकर बनाया जीवन रक्षक

आगरा कॉलेज की एनसीसी आर्मी विंग और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आईएपी) की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) प्रशिक्षण दिया गया। इसके माध्यम से युवाओं को आकस्मिक हृदयाघात के समय जीवन बचाने की तकनीक सिखायी गयी। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो. वीके सिंह और कैप्टन प्रो. अमित अग्रवाल ने किया। मुख्य चिकित्सा प्रशिक्षक और बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनील अग्रवाल ने मिनीकिन्स (विशेष सीपीआर पुतलों) पर 90 मिनट का लाइव प्रदर्शन व अभ्यास कराया। छात्रों को चेस्ट कंप्रेशन और कृत्रिम सांस देने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। आईएपी सीपीआर की स्टेट कॉर्डिनेटर डॉ. सोनिया भट्ट ने बताया कि भारत में दो प्रतिशत से भी कम आबादी सीपीआर जानती है, जबकि 80-82 प्रतिशत हृदयाघात अस्पताल के बाहर होते हैं।

एम्बुलेंस आने से पहले शुरुआती तीन मिनट में सीपीआर देने से मरीज के बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जिन देशों में सार्वजनिक सीपीआर प्रशिक्षण व्यापक है, वहां 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत जानें बचाई जाती हैं। फ्लाइंग ऑफिसर नीतिश शर्मा, डॉ. सत्यदेव शर्मा, डॉ. संध्या अग्रवाल, डॉ. दिव्या अग्रवाल, डॉ. नीता रानी, डॉ. रवि शंकर सिंह, एनएसएस प्रभारी डॉ. आनंद प्रताप सिंह, प्रो. आरके श्रीवास्तव, प्रो. संचिता सिंह, प्रो. कल्पना चतुर्वेदी, प्रो. आशीष कुमार, डॉ. रंजीत, डॉ. अश्विनी शर्मा और डॉ. हरेंद्र शर्मा मौजूद रहे।

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