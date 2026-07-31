जीआरपी कैंट ने शातिर मोबाइल चोर को जेल भेजा
जीआरपी आगरा कैंट ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। संदिग्ध युवक से तलाशी में चोरी किया हुआ मोबाइल मिला। आरोपी ने बताया कि वह ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों के सामान चुराता था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।
जीआरपी आगरा कैंट ने शुक्रवार को शातिर चोर को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर संदीप तोमर ने बताया कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर पुलिस टीम द्वारा गश्त व चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को पकड़ा। तलाशी में आरोपी के पास से चोरी का एक मोबाइल बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम कोमल पुत्र रमेश निवासी गली नं.-13, गर्ग कॉलोनी, थाना सैपऊ, धौलपुर बताया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ट्रेनों व स्टेशनों पर यात्रियों के कीमती सामान व मोबाइल चोरी करता है। जीआरपी ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।
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