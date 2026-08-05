दस को कार्य से विरत रहने को आज बनेगी रणनीति
आगरा और अलीगढ़ मंडल के सभी जिलों के अधिवक्ता 10 अगस्त को हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर कार्य से विरत रहेंगे। इसके संबंध में गुरुवार को आगरा बार एसोसिएशन के पुस्तकालय भवन में रणनीति तय की जाएगी, जिसमें सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है।
हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर प्रस्तावित 10 अगस्त को आगरा और अलीगढ़ मंडल के सभी जिलों के अधिवक्ता कार्य से विरत रहेंगे। इस संबंध में गुरुवार को आगरा बार एसोसिएशन के पुस्तकालय भवन में वार्ता कर रणनीति तय की जाएगी। जिसमें जिले की सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव एवं होटल एंड रेस्टोरेंट एसो. के अध्यक्ष, सचिव, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, सचिव को आमंत्रित किया गया है। यह जानकारी समिति के महासचिव शैलेंद्र रावत, अनिल तिवारी, आरके नीलम, वीरेंद्र फौजदार, मोरध्वज सिंह, ऋषिराज चौहान आदि ने दी।
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