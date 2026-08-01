सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली 17 अगस्त से

सेना भर्ती कार्यालय मेरठ द्वारा 17 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली होगी। उम्मीदवारों को ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा पास करना होगा। विभिन्न जिलों के लिए रैली की तिथियां निर्धारित हैं। शारीरिक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी होगी।

सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ), मेरठ के तत्वावधान में 17 अगस्त 2026 से नौ सितंबर 2026 तक डॉ.भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम, सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली होगी। इसके अलावा अग्निवीर क्लर्क/एसकेटी के उम्मीदवारों के लिए सात और आठ अक्तूबर 2026 को बीईजी एंड सेंटर, रुड़की में भर्ती रैली होगी। एआरओ मेरठ के निदेशक कर्नल सत्यजीत बेवले के अनुसार ​इस रैली में केवल वे ही उम्मीदवार भाग ले सकेंगे जिन्होंने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। यह भर्ती रैली एआरओ मेरठ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 13 जिलों के उम्मीदवारों के लिए है। इनमें निम्नलिखित जिले ​हापुड़, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर और शामली, ​अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद।

रैली की मुख्य तिथियां ​17 अगस्त 2026: हापुड़ (गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना, हापुड़)- अग्निवीर जनरल ड्यूटी

​18 अगस्त: बागपत (बड़ौत, खेकड़ा)- अग्निवीर जनरल ड्यूटी

​19 अगस्त: बागपत (बागपत), बिजनौर (नगीना, चांदपुर)-अग्निवीर जनरल ड्यूटी

​20 अगस्त: बिजनौर (नजीबाबाद, बिजनौर, धामपुर)- अग्निवीर जनरल ड्यूटी

​21 अगस्त: मुरादाबाद (ठाकुरद्वारा, कांठ, मुरादाबाद, बिलारी)- अग्निवीर जनरल ड्यूटी

​22 अगस्त: अमरोहा (अमरोहा, हसनपुर, नौगावां सादात)- अग्निवीर जनरल ड्यूटी

​23 अगस्त: अमरोहा (धनौरा), रामपुर (स्वार, टांडा, बिलासपुर, रामपुर, शाहबाद, मिलक)- अग्निवीर जनरल ड्यूटी

​24 अगस्त: बुलंदशहर (सिकंदराबाद, शिकारपुर)- अग्निवीर जनरल ड्यूटी

​25 अगस्त: बुलंदशहर (बुलंदशहर, खुर्जा)-अग्निवीर जनरल ड्यूटी

​26 अगस्त: बुलंदशहर (स्याना, डिबाई)- अग्निवीर जनरल ड्यूटी

​27 अगस्त: बुलंदशहर (अनूपशहर), गाजियाबाद (मोदीनगर, गाजियाबाद, लोनी)-अग्निवीर जनरल ड्यूटी

​28 अगस्त: मुजफ्फरनगर (मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, खतौली)-अग्निवीर जनरल ड्यूटी

​29 अगस्त: मुजफ्फरनगर (जानसठ), शामली (कैराना, शामली, ऊन)-अग्निवीर जनरल ड्यूटी

​30 अगस्त: गौतमबुद्ध नगर (दादरी, गौतमबुद्ध नगर, जेवर), मेरठ (मेरठ)- अग्निवीर जनरल ड्यूटी

​31 अगस्त: मेरठ (सरधना, मवाना)- अग्निवीर जनरल ड्यूटी

​01 सितंबर: सहारनपुर (बेहट, सहारनपुर, नकुड़, देवबंद, रामपुर मनिहारन)- अग्निवीर जनरल ड्यूटी

​02 सितंबर: अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, शामली - अग्निवीर टीडीएन 8वीं और 10वीं पास तथा अग्निवीर टेक्निकल।

​03 सितंबर: बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ-अग्निवीर टेक्निकल

​04 सितंबर: मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, शामली- अग्निवीर टेक्निकल

​07 अक्तूबर: बीईजी एंड सेंटर रुड़की (बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुरादबाद, मुजफ्फरनगर)- अग्निवीर क्लर्क / एसकेटी

​08 अक्तूबर 2026: बीईजी एंड सेंटर रुड़की (गौतमबुद्ध नगर, अमरोहा, रामपुर, सहारनपुर, शामली)- अग्निवीर क्लर्क / एसकेटी

यह होगी चयन प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी उम्मीदवारों को शारीरिक फिटनेस परीक्षण (पीएफटी), शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी), दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी निर्देश: ​-उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in से अपना रैली एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

​-दलालों से सावधान रहें और भर्ती के किसी भी झूठे वादे पर किसी को पैसे न दें।

​-मूल दस्तावेजों के सत्यापन के समय सभी उम्मीदवारों को अधिसूचना में उल्लिखित मूल प्रतियां, प्रत्येक की तीन फोटोकॉपी और 20 हालिया पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ साथ लाने होंगे, जिसमें रैली एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और ऑनलाइन पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र शामिल है।