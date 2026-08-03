आया सावन झूम के कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी, बनी रणनीति
महिला मिलन समारोह, प्रतियोगिताओं, समयबद्ध कार्यक्रम और व्यवस्थाओं पर विस्तार से हुई चर्चाफोटो 01:: बैठक के दौरान मौजूद अशोक कुमार अग्रवाल समेत अग्रवं
शाहजहांपुर। अग्रवाल समाज के बहुप्रतीक्षित ‘आया सावन झूम के’ महिला मिलन समारोह को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। रविवार को बरेली मोड़ स्थित शहर के बड़े उद्यमी अशोक कुमार अग्रवाल के आवास पर आयोजित श्री 1008 महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह समिति की बैठक में 16 अगस्त को होने वाले समारोह की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में कार्यक्रम की समयबद्धता, प्रतियोगिताओं के संचालन, प्रतिभागियों के पंजीकरण और व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा कर जिम्मेदारियां तय की गईं। बैठक में निर्णय लिया गया कि समारोह में महिलाओं की प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से एकल नृत्य तथा ऐक्टिंग/स्टेज प्रस्तुति प्रतियोगिताएं विवाहित और अविवाहित (18 वर्ष से अधिक आयु) दो वर्गों में आयोजित होंगी।
वहीं समूह नृत्य प्रतियोगिता में कम से कम तीन प्रतिभागियों का होना अनिवार्य रहेगा। समिति ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रतियोगिता में 18 वर्ष से कम आयु के प्रतिभागी को शामिल नहीं किया जाएगा।कार्यक्रम को निर्धारित समय पर संचालित करने के लिए विशेष रणनीति भी बनाई गई। तय किया गया कि शाम 3:45 बजे से हाउजी प्रतियोगिता शुरू कर दी जाएगी और इसके बाद पहुंचने वाली महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। समय की पाबंदी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाली 25 महिलाओं को विशेष उपहार देकर सम्मानित किया जाएगा।
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