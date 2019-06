अनंतनाग में अर्धसैनिक बलों पर आतंकी हमले के बाद गृह सचिव से मिले सीआरपीएफ के डीजी

अनंतनाग में अर्धसैनिक बलों पर बुधवार की दोपहर बाद हुए आतंकी हमले को लेकर गृह सचिव राजीव गौबा से सीआरपीएफ के महानिदेशक आर.आर. भटनागर ने गुरूवार को मुलाकात की और पूरी घटना से उन्हें वाकिफ कराया। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के पांच जवानों शहीद हो गए।

CRPF Director General (DG) RR Bhatnagar arrives at Ministry of Home Affairs to meet Home Secretary Rajiv Gauba to brief him about yesterday's terror attack in Anantnag of Jammu & Kashmir in which 5 CRPF personnel lost their lives pic.twitter.com/DIxVsJLlxt

कांग्रेस ने सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर दुख जताया

कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुए आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के पांच जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए गुरुवार को कहा कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को भविष्य में ऐसे हमलों पर अंकुश लगाने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, "यह सुनकर दुख हुआ कि अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के पांच बहादुर जवान शहीद हो गए और चार जवान घायल हो गए। जवानों के शौर्य को मेरा सलाम।''

Disturbing to learn that 5 brave CRPF Jawans have been martyred & 4 Jawans injured in a terror attack in Anantnag



My salutations to the valour of our Jawans🇮🇳



Govt & intelligence agencies must take suitable action so that attacks be curtailed in future https://t.co/9KaRVnircK