लोकसभा में बीजेपी सांसद रमा देवी पर आजम खान के विवादित बयान के बाद भारी हंगामा

लोकसभा (Lok Sabha) में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के रामपुर से सांसद आजम खान (Azam Khan) ने बीजेपी सांसद रमा देवी पर गुरुवार को जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की, उसके बाद सदन में भारी हंगामा देखने को मिला।

आजम खान कि इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी के सांसद से फौरन माफी मांगने को कहा। केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अपनी इस टिप्पणी के लिए आजम खान माफी मांगे।

विवादित बयान पर आजम ने दी सफाई

हालांकि, आजम खान ने विवाद को तूल पकड़ता देख सफाई दी और कहा कि मैंने यह कहा था कि आप मेरी प्यारी बहन हो। उन्होंने कहा कि अगर मैनें असंसदीय बात बोली हो तो इस्तीफा देने को तैयार हूं। उसके बाद आजम खान सदन से वॉक आउट कर गए।

लोकसभा स्पीकर की आजम को नसीहत

जबकि, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में मर्यादित होकर अपनी बातें रखे। गलत शब्द बोलने से सदन की मर्यादा घटती है। उधर, खुद रमा देवी ने आजंम खान अमर्यादित टिप्पणी पर आपत्ति जताई और मांफी मांगने को कहा।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आजम की विवादित टिप्पणी हटाने की मांग पर कहा- आप सभी के लिए यह कह देना काफी आसान है कि इसे हटाएं, उसे हटाएं। लेकिन, हमें इन चीजों को हटाने की जरुरत पड़ती है? एक बार जब टिप्पणी कर दी जाती है तो यह पहले ही सार्वजनिक तौर पर लोगों के बीच आ जाती है। इसलिए, संसद की गरिमा की ध्यान में रखकर हमें भाषा बोलनी चाहिए।

Lok Sabha Speaker Om Birla: It is very easy for all of you to demand 'expunge this expunge that', but why should the need to expunge arise at all? Once a remark is given, it is already in public domain. Therefore, we all should speak keeping the dignity of the Parliament in mind. pic.twitter.com/lrO6oVJehN