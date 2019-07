ग्यारह विधायकों के इस्तीफे के बाद कर्नाटक सरकार पर मंडराए खतरे के बादल

कर्नाटक में शनिवार को कांग्रेस-जनता दल (सेक्युलर) गठबंधन सरकार के ग्यारह विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। सत्ताधारी गठबंधन में शामिल कांग्रेस से आठ और जनता दल (सेक्युलर) के तीन विधायकों ने अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर के.आर. रमेश कुमार को सौंप दिया है।

11 विधायकों के इस्तीफे से कर्नाटक में सियासी संकट

कांग्रेस के जिन विधायकों ने स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा है, उनमें पूर्व गृह मंत्री और सात बार के विधायक रामलिंगा रेड्डी, रमेश जर्किलोही, महेश कुमाथहल्ली, एसटी सोमशेखर, बीए बसावराज, बीसी पाटिल, प्रतापगौड़ा पाटिल और शिवराम हेबर हैं। विधानसभा स्पीकर कार्यालय ने इस बात की पुष्टि की है।

जबकि, जेडीएस के तीन विधायक हैं- एएच विश्वनाथ, जिन्होंने पिछले महीने पार्टी के राज्य अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। इसके अलावा, के. गोपालियाह और नारायण गौड़ा हैं।

कर्नाटक की गठबंधन सरकार में अब तक 14 विधायकों का इस्तीफा

एच. विश्वनाथ ने कहा- कर्नाटक के कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार में राज्य सरकार के खिलाफ 14 विधायकों ने अब अपना इस्तीफा दिया है। हम राज्यपाल से भी मिले। हमने स्पीकर को लिखते हुए अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए कहा है। गठबंधन सरकार कर्नाटक की जनता के उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रही है।

डीके शिवकुमार ने फाड़ा विधायकों के इस्तीफे का पत्र- येदियुरप्पा

कर्नाटक में सत्ताधारी गठबंधन के ग्यारह विधायकों के इस्तीफे के लेकर कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने कहा- “लोग डीके शिवकुमार के व्यवहार को देख रहे हैं। जो विधायक इस्तीफा देने गए थे उनमें से कुछ के इस्तीफे पत्र उन्होंने स्पीकर ऑफिस के अंदर ही फाड़ दिए। यह निंदनीय है।”

जबकि, बीजेपी नेता डीवी सदानंद गौड़ा ने ग्यारह विधायकों के इस्तीफे पर कहा- उन्होंने यह सोचा कि यह सही समय है पार्टी के खिलाफ आने का और विधायक पद से इस्तीफा देने का, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनका विधायक बने रहना उनके क्षेत्र और राज्य के हित में नहीं है।

