WELCOME:मुंबई पहुंचा बेबी मोशे,26/11 आतंकी हमले में मारे गए थे मां-बाप, VIDEO

मुंबई आतंकवादी हमलों में अपने माता-पिता को खोने वाला इस्राइल का बच्चा मोशे होल्त्जबर्ग हमलों के बाद आज पहली बार मुंबई आया। 11 वर्षीय मोशे ने कहा कि वह इस मुंबई आकर खुश है। वह सुबह आठ बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा। शर्मीले मोशे ने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं।' मोशे अपने दादा शिमोन रोसेनबर्ग के साथ यहां आया है। रोसेनबर्ग ने कहा, 'मैं भारत आकर काफी खुश हूं और प्रार्थना करने के लिए नरीमन हाउस जा रहा हूं। मैं भारत के लोगों का अभिवादन करूंगा। मैं इस देश में काफी अच्छा महसूस करता हूं।' मोशे जब दो साल का था तब उसके माता-पिता (रब्बी गैव्रियल होल्त्जबर्ग और रिविका) आतंकवादियों द्वारा नवंबर 2008 में नरीमन हाउस पर किए गए आतंकवादी हमले में मारे गए थे।



यह यहूदी दंपति यहां नरीमन हाउस में एक सांस्कृतिक केंद्र चलाता था। मोशे की भारतीय आया सैंड्रा सैम्युल ने आतंकी हमले में उसकी जान बचाई थी। इस आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जुलाई में इजरायल यात्रा के दौरान मोशे और उसके दादा-दादी से भेंट की थी और उनसे कहा था कि वे लोग कभी भी भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। मोदी के साथ मुलाकात के दौरान मोशे ने कहा था, 'नरीमन हाउस के साथ हमारा संबंध है। मैं आशा करता हूं कि मैं मुंबई आ पाऊंगा और बूढ़ा होने पर मैं वहीं रहूंगा। मैं आपको और भारत के लोगों को प्यार करता हूं।'

10 वर्षीय मोशे अपनी आया सैंड्रा सैमुअल के सबसे ज्यादा करीब हैं। उसे पूरे हफ्ते शनिवार का इंतजार रहता है, ताकि सैंड्रा से मिल सकें। सैंड्रा को आने में जरा-सी भी देरी हुई नहीं कि मोशे बेचैन हो उठता है। वह फौरन उन्हें फोन लगाता है और पूछता है कि अभी तक आई क्यों नहीं? मोशे के नाना रब्बी रोजनबर्ग ने ‘बीबीसी’ से बातचीत में यह खुलासा किया था। मुंबई हमले के दौरान सैंड्रा ने ही दो साल के मोशे की जान बचाई थी। वह उसे मां रिवका और पिता रब्बी गाबी होल्त्जबर्ग के शवों के पास रोता-बिलखता मिला था। नाना रोजनबर्ग के मुताबिक मोशे शुरुआत में सिर्फ सैंड्रा के पास रहता था। लिहाजा वह उसे भी इजरायल साथ ले गए। उन्होंने इजरायली नागरिकता हासिल करने में सैंड्रा की मदद की।

रोजनबर्ग ने बताया कि सैंड्रा फिलहाल येरुशलम में दिव्यांग बच्चों की देखभाल करने वाली एक संस्था में काम करती हैं। वह हर सप्ताहांत अलुफा उनके पास आ जाती हैं। मोशे उसे देखते ही खुशी से झूम उठता है। रोजनबर्ग के अनुसार मोशे माता-पिता का जिक्र आते ही भावुक हो जाता है। उसके दिन की शुरुआत कमरे में लगी रिवका और गाबी की तस्वीर देखने से होती है। रोज रात को सोने से पहले वह उनकी तस्वीर से ‘गुड नाइट’ बोलना भी नहीं भूलता।

It's a very special day. Thank God that Moshe could come again. Mumbai is a lot more safe now: Rabbi Holztberg Nachman, Grandfather of Moshe Holtzberg (Baby Moshe) #Mumbai pic.twitter.com/6jEyimOZqB