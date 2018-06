सुपरहीरो: टूटा था रेल ट्रैक, तौलिया दिखाकर रोकी ट्रेन, बचाई यात्रियों की जान, अब त्रिपुरा सरकार करेगी सम्मानित

किसी फिल्म के सुपरहीरो की तरह रियल लाइफ के सुपहीरो स्वप्न देब बर्मा ने अपने साहस से और चतुराई से ट्रेन में सवार सैकड़ों लोगों की जान बचाई। इस सुपरहीरो की बहादुरी को सलाम करते हुए त्रिपुरा सरकार अब अगरतला के दिहाड़ी मजदूर स्वप्न देब बर्मा और उनकी बेटी सोमती को सम्मानित करेगी।

दरअसल स्वपन देब बर्मा और उनकी बेटी सोमती ने 15 जून को रेलवे ट्रेक को टूटा हुआ देख तौलिया दिखाकर ड्राइवर को ट्रेन रोकने का इशारा कर ट्रेन रुकवाई। इस तरह स्वपन देब बर्मा ने अपनी चतुराई से इतने बड़े हादसे को टाला।

Agartala: Minister Sudip Roy Barman called at his residence, S Debbarma&his daughter Somati,locals of Dhalai's Ambassa, who averted a train accident on June 15 by waving their shirts at it after they spotted a stretch of railway track affected due to a landslide. (21.06) #Tripura pic.twitter.com/jrTN8n8klA

यही वजह है कि 21 जून को त्रिपुरा सरकार में मंत्री सुदीप रॉय बर्मन ने स्वप्न देब बर्मा और उनकी बेटी सोमती को उनके किए गए इस साहस भरे काम के लिए सम्मानित किया। मंत्री ने कहा कि दोनों के साहसिक कार्य के विषय को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा, जिससे कि इन्हें सम्मानित किया जा सके।

ऐसे बची थी सैकड़ो लोगों की जान: स्वप्न ने तौलिया दिखाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद ट्रेन नहीं रुकी। इसके बाद स्वप्न ट्रेक पर दौड़ने लगा और ट्रेन के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। जिसके बाद खुलासा हुआ कि ट्रैक टूटा हुआ था और इससे कई लोगों की जान जा सकती थी। वहां मौजूद सबी लोगों ने स्वप्न के इस काम की तारीफ की।

Not all superheroes have a cape, some have a towel. Meet Swapan Debbarma who saved a train accident btwn

Ambassa & Agartala.He spotted a derailed track & jumped onto d track,waved his towel,stopped the Train from an accident & saved thousands of lives.Such heroes must be rewarded pic.twitter.com/Q6wFzFvZC3