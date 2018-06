सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

पिछले कई दिनों से दिल्ली के उप राज्यपाल के राजनिवास में अनशन पर बैठे मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत नासाज होने के बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर मनीष सिसोदिया के तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी है।

#Delhi Deputy CM Manish Sisodia being taken to LNGP hospital after his ketone level reached 7.4. He has been on an indefinite hunger strike for the past 6 days at LG's residence against the alleged strike by the IAS officers of Delhi government. pic.twitter.com/XSJMxXOOJr