LIVE: अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को नेता चुनने का प्रस्ताव रखा

भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही है। शनिवार को होने वाली इस बैठक में औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राजग का नेता चुना जाएगा। इसके साथ ही सरकार के गठन की दिशा में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा। यह बैठक संसद के केंद्रीय कक्ष में शाम 5 बजे हो रही है। बैठक के लिए एनडीए के सभी सांसद सेंट्रल हॉल पहुंच चुके हैं।

NDA की बैठक के LIVE Updates

- अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को नेता चुनने का प्रस्ताव रखा, राजनाथ सिंह ने किया प्रस्ताव का समर्थन

- संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने संसद के सेंट्रल हॉल पहुंचे नरेंद्र मोदी।

- कुछ ही पल में शुरू होने वाली है राजग के संसदीय दल की बैठक

- राजग के सभी सांसद सेंट्रल हॉल पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद।

- मथुरा से जीत कर आई हेमा मालिनी भी संसद भवन पहुंचीं। हेमा मालिनी ने कहा, 'मोदी जी ने काफी मेहनत की और उन्होंने पूरे देश को प्रभावित किया। मैं भी जीतकर आई हूं। मुझे खुशी है कि अपने लोकसभा क्षेत्र में मैंने कुछ अच्छे कार्य किए और यह वजह है कि मैं यहां पहुंची हूं।'

