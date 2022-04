चंडीगढ़ किसका? पंजाब के बाद हरियाणा में भी बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र

चंडीगढ़ पर दावे को लेकर पंजाब में एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया था । अब हरियाणा में भी पांच मार्च को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। दोनों ही राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है।

लाइव हिंदुस्तान,चंडीगढ़ Ankit Ojha Sun, 03 Apr 2022 03:52 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.