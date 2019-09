नृपेंद्र मिश्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव बने पीके मिश्रा

केंद्र सरकार ने पीके मिश्रा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रुप में नियुक्त किया है। उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा की जगह इस पद को संभाला है। पीके मिश्रा अब तक पीएम मोदी के एडीशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा पीके सिन्हा को प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

बता दें कि पीके मिश्रा गुजरात कैडर के 1972 बैच के आईएएस है और पीएम मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके साथ काम कर चुके हैं। पीके मिश्रा को बतौर प्रशासनिक अधिकारी तय सीमा में काम पूरा करने के लिए जाना जाता है।

PK Sinha appointed as the Principal Advisor to the Prime Minister. https://t.co/jKrng86y4p