PM की बैठक से निकलने पर घिरीं ममता बनर्जी, बीजेपी बोली- अहंकार अलग रखना चाहिए

चक्रवाती तूफान यास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठक में इंतजार कराने और फिर जल्दी निकल जाने को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी की आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता के मीटिंग में लेट पहुंचने और जल्दी निकल जाने को लेकर कहा कि उनको अपना अहंकार अलग रखना चाहिए। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी तूफान यास प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संपर्क में हैं।

जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि चक्रवात यास के मद्देनजर पशिच्म बंगाल के नागरिकों के साथ खड़े हैं तो ममता बनर्जी को भी लोगों के कल्याण के लिए अपना अहंकार अलग रखना चाहिए। पीएम की बैठक से उनकी अनुपस्थिति संवैधानिक लोकाचार और सहकारी संघवाद की संस्कृति की हत्या है।

जेपी नड्डा ने अगले ट्वीट में कहा कि पीएम मोदी सहकारी संघवाद के सिद्धांत को बहुत पवित्र मानते हैं और लोगों को राहत देने के लिए पार्टी के बावजूद सभी मुख्यमंत्रियों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से ममता बनर्जी की रणनीति और क्षुद्र राजनीति एक बार फिर बंगाल के लोगों को परेशान करने लगी है।

