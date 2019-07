कर्नाटक के बाद क्या अब मध्य प्रदेश पर होगी बीजेपी नजर? कांग्रेस नेता बोले- सात जन्म लेने होंगे

कर्नाटक में 14 महीने बाद आखिरकार कुमारस्वामी की नेतृत्व वाली कांग्रेस-जेडीएस सरकार गिर गई और एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता में आने का रास्ता साफ हो गया। पिछले 6 दिनों से जारी सियासी उठापटक के बाद मंगलवार को हुए बहुमत परीक्षण में कुमारस्वामी सरकार फ्लोर टेस्ट में पास नहीं हो पाई और विश्वास मत में हार गई। कुमारस्वामी सरकार के पक्ष में जहां 99 वोट पड़े वहीं विरोध में 105 वोट। इस तरह से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार लगभग तय है, बस महज औपचारिक ऐलान का इंतजार है। कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद अब कायास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी कुछ बड़ा उलटफेर कर सकती है। मगर कांग्रेस नेता ने साफ तौर पर कह दिया है कि मध्य प्रदेश में इस सरकार के साथ हॉर्स ट्रेडिंग करने में बीजेपी को सात जन्म लेने पड़ेंगे।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मध्य प्रदेश के मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि 'कर्नाटक में जो हुआ वैसा मध्य प्रदेश में नहीं होगा। बीजेपी ने हमारे लिए समस्याएं पैदा करने के लिए सब कुछ किया, मगर यह कमलनाथ की सरकार है, कुमारस्वामी की नहीं। उन्हें इस सरकार में हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए सात जन्म लेने होंगे।'

Madhya Pradesh Minister & Congress leader Jitu Patwari: BJP has done everything to cause problems to us but this is Kamal Nath's government not Kumaraswamy's, they will have to take seven births to do horse trading in this government. pic.twitter.com/GvXV414kKJ

कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश को लेकर सियासी चर्चा के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'हम यहां (मध्य प्रदेश) की सरकार के पतन का कारण नहीं बनेंगे। कांग्रेस के नेता स्वयं अपनी सरकारों के पतन के लिए जिम्मेदार हैं। कांग्रेस में एक आंतरिक संघर्ष है, और बीएसपी-एसपी का समर्थन है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते।'

Shivraj Singh Chouhan, BJP: We'll not cause the fall of govt here (Madhya Pradesh). Congress leaders themselves have been responsible for fall of their govts. There is an internal conflict in Congress, & support of BSP-SP, if something happens to that then we can't do anything. pic.twitter.com/1w25KOw2RK