करीब 3 घंटे तक चली CWC मीटिंग खत्म; राहुल, सोनिया ने नहीं की मीडिया से बात

कांग्रेस कार्यकारिणी समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में शनिवार को नई दिल्ली में हुई, जहां लोकसभा चुनाव में मिले हार के कारणों और भविष्य में पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं, करीब तीन घंटे तक चली बैठक खत्म होने के बाद पार्टी प्रमुख ने मीडिया से बात नहीं की। इतना ही नहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मीडिया से मुखातिब नहीं हुईं।

Delhi: Congress President Rahul Gandhi, General Secretary Priyanka Gandhi Vadra, UPA chairperson Sonia Gandhi and other party leaders leave after the CWC meeting concludes. pic.twitter.com/jrN25Ac5Co