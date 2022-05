कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद भाजपा भी राजस्थान में करेगी बैठक, होगी चुनावी चर्चा

राजस्थान में कांग्रेस 13 से 15 मई तक चिंतिन शिविर का आयोजन करने वाली है, जिसमें वह हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव में हार पर चर्चा करेगी। इसके अलावा भविष्य का सियासी रोडमैप तैयार किया जाएगा।

