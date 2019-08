370 हटने के बाद पहली बार जम्मू में खुले स्कूल, घाटी में नियंत्रण में हालात

जम्मू कश्मीर में हालात अब सामान्य होने लगे हैं। शुक्रवार को जम्मू से धारा 144 हटाने और कश्मीर में जुम्मे की नमाज के लिए स्थानीय मस्जिदों में ढ़ील देने के एक दिन बाद शनिवार को जम्मू में सभी स्कूल खुल गए।

केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान में मौजूद प्रावधानों में बदलावों के मद्देनजर यह निषेधाज्ञा लगायी गयी थी। उन्होंने बताया कि कठुआ, सांबा और उधमपुर जिलों में स्थिति कुल मिलाकर सामान्य रही और वहां ज्यादातर शैक्षणिक संस्थान शुक्रवार को फिर से खुले।

JAMMU: Schools have reopened in the city from today; visuals from Blooming Dale Public School and Sri Ranbir Model Higher Secondary School. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/AIQYwmAGUB