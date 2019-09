एक हफ्ते की US यात्रा के बाद PM मोदी स्वदेश रवाना, अमेरिका और ट्रंप के लिए किया खास ट्वीट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी एक सप्ताह की अमेरिकी यात्रा सम्पन्न कर स्वदेश रवाना हो गए। मोदी ने यात्रा सम्पन्न करते हुए ''असाधारण स्वागत, गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए अमेरिकी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जिससे भारत को बहुत लाभ होगा।"

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने विशेष विमान के साथ मोदी की दो तस्वीरें ट्विटर पर साझा करते हुए उनकी वापसी की जानकारी दी। कुमार ने लिखा, ''मोदी कई उपलब्धियों भरे इस दौरे का समापन कर रहे हैं।" स्वदेश रवाना होने से पहले मोदी ने सप्ताह भर की अपनी यात्रा और अमेरिका में जिन कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया था, का ब्योरा दिया।

PM @narendramodi winds up a visit filled with many highlights. From the cheers of 'Howdy Modi' to the resounding global appreciation of India's efforts to find solutions to global challenges, a week well done!

मोदी ने यहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने टेक्सास में ऐतिहासिक 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था। मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भी शुक्रिया अदा किया।

I would like to express gratitude to the people of USA for the exceptional welcome, warmth and hospitality. I would also like to thank @POTUS @realDonaldTrump and other respected Members of the American Congress and Government.