3 साल बाद अंतरिक्ष में भी खुल जाएगा आलीशान होटल, 28 लोग 2 हफ्ते तक आसानी से ठहर सकेंगे

अंतरिक्ष में पर्यटन की शुरुआत तो अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की कंपनी कर ही चुकी है। अब वहां ठहरने का इंतजाम भी किया जा रहा है। अमेरिका की एक कंपनी लंबे अर्से से इस परियोजना पर काम कर रही है।

Wed, 04 May 2022 06:13 AM

Wed, 04 May 2022 06:13 AM

