राजस्थानः इस गांव से 22 साल बाद निकली बारात, न बिजली न पीने का पानी न सड़क- VIDEO

राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहां पिछले 22 सालों से कोई बारात नहीं निकली। जी हां, इन 22 सालों में इस गांव में एक भी लड़के की शादी नहीं हुई। ये गांव है धौलपुर का राजघाट। यहां 1996 के बाद से कोई भी दूल्हा नहीं बना। लेकिन 22 साल पुराने इस इतिहास को पवन सिंह नाम के एक शख्स ने बदल दिया। पवन की शादी 29 अप्रैल को हुई।

पवन की बारात से बदला इतिहास

दरअसल, धौलपुर के राजघाट गांव का नाम सुनते ही लोग अपनी बेटी की शादी इस गांव में करने से मना कर देते थे, क्योंकि इस गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। गांव की ऐसी बदहाली है कि यहां के किसी युवक की शादी नहीं हो पा रही थी, लेकिन दूल्हा बने पवन के चेहरे पर इतिहास बदलने की मुस्कान झलक रही है।

#Rajasthan: Dholpur district's Rajghat village witnessed a 'baraat' after a gap of 22-years on 29 April, as families were not willing to marry off their daughters to men of the village owing to unavailability of water, electricity supply & road connectivity. pic.twitter.com/m47YEsLzfh