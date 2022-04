क्या पूर्वोत्तर के बाद जम्मू से भी जल्द होने जा रही है AFSPA की विदाई? तेज हुई अटकलें

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'जम्‍मू कश्‍मीर के कुछ हिस्‍सों से आफस्पा हटाने जैसा अति संवेदनशील फैसला सरकार के उच्‍चतम राजनीतिक स्‍तर पर जमीनी स्थिति के गहन आकलन के आधार पर ही लिया जा सकता है।'

एजेंसी,नई दिल्ली Nisarg Dixit Mon, 04 Apr 2022 11:08 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.