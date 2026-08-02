खाड़ी देश बहरीन में सैनी निवासी की मौत
सैनी कस्बे के निवासी अफसार अहमद (50) की बहरीन में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह रोजगार के लिए छह महीने पहले बहरीन गए थे। एक सप्ताह पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में भर्ती होने के बाद रविवार सुबह उनका निधन हो गया। उनके पीछे पत्नी, दो बेटियाँ और एक बेटा हैं।
सैनी थाना क्षेत्र के सैनी कस्बा निवासी अफसार अहमद (50) पुत्र निसार अहमद की बहरीन में इलाज के दौरान मौत हो गई। रविवार सुबह निधन की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मोहल्ले में भी शोक का माहौल है।परिजनों के अनुसार अफसार अहमद करीब छह माह पहले परिवार के भरण-पोषण के लिए रोज़गार की तलाश में खाड़ी देश बहरीन गए थे। करीब एक सप्ताह पूर्व उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वहां के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान रविवार सुबह उनकी मौत हो गई।अफसार अहमद अपने पीछे पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा छोड़ गए हैं।
पिता के निधन से बच्चों के सिर से साया उठ गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और घर में मातम पसरा हुआ है। अफसार अहमद की बड़ी बेटी का विवाह आगामी नवंबर माह में होना तय है। ऐसे में परिवार पर दुखों का दोहरा पहाड़ टूट पड़ा है।
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