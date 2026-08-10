सुअर पालन केंद्र में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का पता चला
त्रिशूर के कुन्नमकुलम में स्थित एक सुअर पालन केंद्र में अफ्रीकन स्वाइन फीवर (एएसएफ) की उपस्थिति का पता चला है। यह बीमारी केवल सुअरों में ही होती है और इंसानों या अन्य पालतू जानवरों में नहीं फैलती। जिला प्रशासन ने सुरक्षा उपायों के तहत प्रभावित क्षेत्र के आसपास 1 किलोमीटर को संक्रमित तथा 10 किलोमीटर को निगरानी क्षेत्र घोषित किया है।
त्रिशूर (केरल), एजेंसी। कुन्नमकुलम में पशुपालन विभाग के सुअर पालन केंद्र में सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर (एएसएफ) का पता चला है। इस बीमारी का पता तब चला जब केंद्र से लिए गए नमूनों की जांच की गई। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. इसाक सैम ने कहा कि यह बीमारी केवल सुअरों में होती है और इंसानों या अन्य पालतू जानवरों में नहीं फैलती है। बीमारी को अन्य फार्मों में फैलने से रोकने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर जिला प्रशासन ने प्रभावित फार्म के आसपास एक किलोमीटर के दायरे को संक्रमित क्षेत्र और 10 किलोमीटर के दायरे को निगरानी क्षेत्र घोषित किया है।
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