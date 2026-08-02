प्रयागराज जंक्शन पर नए फूड प्लाजा का रास्ता साफ
प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर जल्द ही सस्ती दर पर जनता खाना उपलब्ध होगा। आईआरसीटीसी ने स्थान रेलवे को औपचारिक रूप से सरेंडर कर दिया है। रेलवे 2027 तक माघ मेला के लिए नया टेंडर जारी करेगा, ताकि यात्रियों को भोजन की सुविधाएं मिलती रहें।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर यात्रियों को जल्द ही एक बार फिर सस्ती दर पर जनता खाना मिलने लगेगा। फूड प्लाजा संचालित करने वाली आईआरसीटीसी ने संबंधित स्थान रेलवे को औपचारिक रूप से सरेंडर कर दिया है। इसके साथ ही रेलवे की ओर से माघ मेला 2027 तक फूड प्लाजा के संचालन के लिए नया टेंडर जारी करने का रास्ता साफ हो गया है।
स्टेशन का पुनर्विकास
प्रयागराज जंक्शन के पुनर्विकास कार्य के चलते स्टेशन की मुख्य इमारत के सामने का हिस्सा खाली कराया जा रहा है। इसी कारण पहले आईआरसीटीसी का फूड प्लाजा बंद कर दिया गया था, जिससे प्लेटफॉर्म नंबर एक पर यात्रियों को जनता खाना मिलना बंद हो गया था। वर्तमान में यहां केवल चाय, समोसा, पकौड़ी, बिस्किट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक जैसी सीमित खाद्य सामग्री ही उपलब्ध है।
टेंडर प्रक्रिया
अब आईआरसीटीसी की ओर से स्थान सरेंडर किए जाने के बाद रेलवे प्रशासन स्वयं फूड प्लाजा के संचालन के लिए टेंडर जारी करेगा। यह टेंडर माघ मेला 2027 तक की अवधि के लिए होगा, ताकि पुनर्विकास कार्य के बीच भी यात्रियों को भोजन की सुविधा मिलती रहे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर एक पर फिर से फूड प्लाजा शुरू हो जाएगा। इसके बाद यात्रियों को रेलवे द्वारा निर्धारित दरों पर जनता खाना सहित अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
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