अररिया : ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पीएम सूर्य घर योजना कारगर साबित

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से आम उपभोक्ताओं को सस्ती, स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा मिलेगी। यह योजना बिजली बिल में कमी लाएगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देगी। हरियाबाड़ा में तीन किलोवाट रूफटॉप सोलर प्लांट का सफल इंस्टॉलेशन किया गया। इसके तहत उपभोक्ता आकर्षक सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से आम उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती, स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा बिजली बिल में आएगी उल्लेखनीय कमी, पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

हरियाबाड़ा में सफल इंस्टॉलेशन हरियाबाड़ा में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत तीन किलोवाट रूफटॉप सोलर प्लांट का सफल इंस्टॉलेशन।

केंद्र सरकार की सब्सिडी केंद्र सरकार की सब्सिडी से उपभोक्ताओं को मिलेगी बिजली बिल से राहत, स्वच्छ ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा।

अररिया। एक संवाददाता

जिला प्रशासन जिलेवासियों से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ लेने की लगातार अपील कर रहे हैं। डीएम विनोद दूहन लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से आम उपभोक्ताओं को सस्ती, स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा मिलेगी। इससे बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए आपलोग इसका लाभ उठाएं।

सोलर प्लांट का इंस्टॉलेशन इधर पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले के हरियाबाड़ा वार्ड संख्या-11 निवासी आफाक आलम एवं उनके भाई के आवास पर तीन किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट का सफलतापूर्वक इंस्टॉलेशन किया गया। इस अवसर पर सहायक विद्युत अभियंता विकाश कुमार, कनीय विद्युत अभियंता संदीप कुमार, अयाज अनवर, लाइन मैन फुरकान सहित विद्युत विभाग के अन्य कर्मी मौजूद थे।

इस दौरान अधिकारियों ने उपभोक्ता को सोलर प्लांट के संचालन, सुरक्षा तथा इसके विभिन्न लाभों की जानकारी दी।

आकर्षक सब्सिडी का लाभ जेई संदीप कुमार ने कहा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आम उपभोक्ताओं के लिए बेहद लाभकारी योजना है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर आकर्षक सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। सोलर प्लांट लगने से बिजली बिल में भारी बचत होती है। साथ ही अतिरिक्त उत्पादित बिजली को नेट मीटरिंग के माध्यम से ग्रिड में भेजकर उपभोक्ता आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता अररिया गौरव कुमार ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। कहा कि इच्छुक उपभोक्ता पीएम सूर्य घर योजना के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर नजदीकी विद्युत कार्यालय से सहायता प्राप्त की जा सकती है। सहायक विद्युत अभियंता विकाश कुमार ने कहा कि विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं को इस महत्वाकांक्षी योजना से जोड़ना है, ताकि लोग बिजली बिल के बोझ से राहत पाकर स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को अपनाने में आगे आएं। अपील की है कि आम उपभोक्ता प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ उठाकर अपने घरों की छतों पर सोलर प्लांट स्थापित करें और आने वाले वर्षों तक बिजली बिल में बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।