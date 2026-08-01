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अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग उठाने पर जताया आभार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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पेज-05 के लिएउठाने पर अधिवक्ताओं में खुशी सुरक्षा कानून से मजबूत होगी न्याय व्यवस्था और बढ़ेगा मनोबल बक्सर, निज प्रतिनिधि। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग को संसद में प्रभावी ढंग से उठाने पर अधिवक्ता...

अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग उठाने पर जताया आभार

पेज-05 के लिए अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग उठाने पर अधिवक्ताओं में खुशी सुरक्षा कानून से मजबूत होगी न्याय व्यवस्था और बढ़ेगा मनोबल बक्सर, निज प्रतिनिधि। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग को संसद में प्रभावी ढंग से उठाने पर अधिवक्ता समाज ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन एवं राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा के प्रति आभार जताया है। युवा अधिवक्ता राघव कुमार पांडेय ने शनिवार को जारी अपने बयान में कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा केवल पेशेवर वर्ग का मुद्दा नहीं, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था और विधि के शासन से जुड़ा विषय है। युवा अधिवक्ता ने कहा कि अधिवक्ताओं को सुरक्षित एवं भयमुक्त कार्य वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

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केंद्र सरकार से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को शीघ्र लागू करने की मांग करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि इससे अधिवक्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और न्याय व्यवस्था में आम लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि मनन कुमार मिश्रा भविष्य में भी अधिवक्ताओं के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को संसद में मजबूती से उठाते रहेंगे।

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