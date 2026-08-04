अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की गई
तेनुघाट अधिवक्ता संघ की बैठक में अधिवक्ता राम विश्वास महथा ने राजीव कुमार तिवारी और सुरेश राम पर हुए हमले की निंदा की। अधिवक्ता संघ ने सरकार से अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संघ ने आरोपी के पक्ष में पैरवी न करने का निर्णय लिया।
तेनुघाट अधिवक्ता संघ के वरीय अधिवक्ता राम विश्वास महथा की अध्यक्षता में तेनुघाट अधिवक्ता संघ के भवन में बैठक की गई। महथा ने बताया कि बीते दिन हमारे अधिवक्ता संघ के सदस्य राजीव कुमार तिवारी एवं सुरेश राम के कार्य करने के बाद जब वापस घर जा रहे थे उस समय रास्ता में रोक कर मारपीट किया गया जिसकी निंदा करते हैं और अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग सरकार से करते हैं।
घटना की जानकारी
संघ के महासचिव वकील प्रसाद महतो ने बताया कि जब यह घटना घटी और जानकारी मिलने के बाद तुरंत कथारा ओपी प्रभारी को सूचना दी गई। सूचना मिलने के तुरंत बाद ही कथारा ओपी प्रभारी राजेश कुमार प्रजापति ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके लिए अधिवक्ता संघ उनका धन्यवाद करता है।
संघ का निर्णय
वहीं संघ के सदस्यों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आरोपी के पक्ष में किसी भी प्रकार की पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया। बासु कुमार दे, बद्री नारायण पोद्दार, चेतनानंद प्रसाद, नंद किशोर प्रसाद, सुरेश तिवारी, देवदत्त तिवारी, प्रशांत पाल व प्रसन्नजीत चटर्जी सहित अन्य कई अधिवक्ता ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। उपाध्यक्ष वेंकट हरि विश्वनाथन, सहायक सचिव शंकर ठाकुर, कोषाध्यक्ष आनंद कुमार श्रीवास्तव, राजीव तिवारी व सुरेश राम सहित अन्य कई अधिवक्ता थे।
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