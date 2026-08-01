आरटीआई के तहत दायर आवेदन में उठे संविधान, धर्म, जाति और आरक्षण से जुड़े विषयों पर विधि मंत्रालय ने सूचना देने से किया इंकार, आवेदन को बताया प्रश्नात्मक

कजरा,एक संवाददाता। एडवोकेट सिरीश कुमार शांडिल्य द्वारा आरटीआई आवेदन को कानून मंत्रालय ने सूचना नहीं मानकर स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने धर्म, जाति, आरक्षण और जातीय जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मांगी थी। मंत्रालय ने कहा कि आरटीआई में विशेष दस्तावेजों की मांग नहीं की गई थी।

कजरा,एक संवाददाता। आवाज-ए-सिरीश शांडिल्य के संस्थापक सह अध्यक्ष एडवोकेट सिरीश कुमार शांडिल्य के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत भारतीय संविधान में धर्म, जाति, आरक्षण तथा जातीय जनगणना से संबंधित तीन महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी मांगने वाले आवेदन को भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सूचना की श्रेणी से बाहर बताते हुए उत्तर देने से इंकार कर दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आवेदन में किसी उपलब्ध अभिलेख, दस्तावेज अथवा रिकॉर्ड की मांग नही की गई थी, बल्कि प्रश्नात्मक स्वरूप में स्पष्टीकरण और निष्कर्ष मांगे गए थे, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत "सूचना" नही माना जा सकता है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग (आरटीआई सेल) के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) द्वारा 7 जुलाई 2026 को जारी पत्र में लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के जकड़पुरा निवासी अधिवक्ता सिरीश कुमार शांडिल्य को यह जानकारी दी गई। यह उत्तर उनके 10 जून 2026 को दायर आरटीआई आवेदन के संदर्भ में दिया गया।

आवेदन में मांगे गए थे निम्नलिखित तीन प्रमुख सूचनाएं: एडवोकेट सिरीश कुमार शांडिल्य ने अपने आवेदन में मंत्रालय से तीन बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी-

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म तथा किस अनुच्छेद में जाति की परिभाषा दी गई है।

संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नही दिया जाएगा तथा किस अनुच्छेद में जाति के आधार पर आरक्षण दिए जाने का उल्लेख है।

क्या वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना संविधान की मूल संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) के अनुरूप है।

मंत्रालय ने क्या कहा: विधायी विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि आरटीआई आवेदन में किसी विशिष्ट एवं विद्यमान अभिलेख, दस्तावेज अथवा रिकॉर्ड की प्रतिलिपि नही माँगी गई है। आवेदन में पूछे गए प्रश्न स्पष्टीकरण, कानूनी व्याख्या और निष्कर्ष की माँग करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार केवल वही सामग्री "सूचना" मानी जाती है, जो किसी लोक प्राधिकरण के अभिलेखों में उपलब्ध हो। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत का संविधान पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध दस्तावेज है। ऐसे में लोक सूचना अधिकारी का दायित्व संविधान की व्याख्या करना, किसी विषय पर कानूनी राय देना अथवा निष्कर्ष निकालकर आवेदक को उपलब्ध कराना नही है।

30 दिनों के भीतर अपील का अधिकार: मंत्रालय ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि यदि आवेदक उत्तर से संतुष्ट नही हैं, तो पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर विभाग के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। वही आवाज-ए-सिरीश शांडिल्य के संस्थापक सह अध्यक्ष एडवोकेट सिरीश कुमार शांडिल्य ने कहा कि उन्होंने संविधान, धर्म, जाति, आरक्षण और जातीय जनगणना जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक विषयों पर जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से आरटीआई आवेदन दायर किया था। उनका आरोप है कि मंत्रालय ने माँगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराने के बजाय आवेदन को प्रश्नात्मक बताकर उत्तर देने से परहेज किया। उनका कहना है कि यदि किसी विषय पर सूचना सरकार के पक्ष में अनुकूल नही होती, तो कई बार उसका स्पष्ट उत्तर नही दिया जाता। यह मामला अब सूचना के अधिकार की सीमाओं तथा संवैधानिक विषयों पर लोक प्राधिकरणों की जवाबदेही को लेकर नई बहस को जन्म दे सकता है।