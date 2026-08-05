हिलसा रजिस्ट्री के पुराने दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराने की मांग
बिहार के समाजसेवी विकास आनंद ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर हिलसा अवर निबंधन कार्यालय में 2006 से पहले के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि ऑनलाइन उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुराने अभिलेखों के डिजिटल न होने से नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
बिहारशरीफ, निज संवाददाता। समाजसेवी सह शोधार्थी विकास आनंद ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर हिलसा अवर निबंधन कार्यालय में वर्ष 2006 से पहले पंजीकृत दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि निबंधन बिहार पोर्टल पर उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने दिए पत्र में कहा है कि पुराने दस्तावेज ऑनलाइन नहीं होने से लोगों को रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। राज्य सरकार डिजिटल शासन को बढ़ावा दे रही है, ऐसे में पुराने अभिलेखों का शीघ्र डिजिटाइजेशन आवश्यक है। हिलसा सहित अन्य निबंधन कार्यालयों के पुराने रिकॉर्ड को चरणबद्ध तरीके से पोर्टल पर उपलब्ध कराने तथा समयबद्ध कार्ययोजना लागू करने की मांग की है, ताकि नागरिकों को पारदर्शी और सुलभ सेवाएं मिल सकें।
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