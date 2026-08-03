सांसद चंद्रशेखर ने उठाई ग्राम प्रधानों के अधिकार बहाली की मांग

नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर ग्राम प्रधानों के अधिकार, मानदेय और कल्याणकारी सुविधाएं तत्काल बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव समय पर न होने के कारण प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे प्रधानों को उनके दायित्वों के अनुरूप अधिकार और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिससे ग्रामीण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सांसद ने पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान में ग्राम प्रधानों का 5000 रूपए मासिक मानदेय बंद कर दिया गया है।

इसके अलावा आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली 10 लाख की कल्याण कोष सहायता भी रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि हैंडपंप मरम्मत, सफाई, जल निकासी तथा अन्य विकास कार्य प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों के अभाव में प्रभावित हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।चंद्रशेखर आजाद ने यह भी बताया कि उन्होंने इससे पहले पंचायत चुनाव समय पर कराने और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण संबंधी विषय पर भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। यदि पंचायत चुनाव में विलंब होता है तो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को ही आवश्यक अधिकार देकर प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रखी जानी चाहिए। प्रशासक के रूप में कार्यरत सभी निर्वाचित ग्राम प्रधानों का मासिक मानदेय, कल्याणकारी सुविधाएं तथा अन्य वैधानिक लाभ तत्काल बहाल किए जाएं। साथ ही ग्राम पंचायतों के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार भी दिए जाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य और जनसेवाएं बिना किसी बाधा के संचालित हो सकें।