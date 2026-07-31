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गन्ने में संभावित रोगों को देखते हुए गन्ना विभाग ने जारी की एडवाइजरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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मानसून के कारण बढ़ी हुई आर्द्रता एवं अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों की वजह से गन्ने की फसल में रोगों के संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए गन्ना विकास विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें नियमित निरीक्षण और रोगों के पहचान तथा नियंत्रण उपायों की सलाह दी गई है।

गन्ने में संभावित रोगों को देखते हुए गन्ना विभाग ने जारी की एडवाइजरी

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। मानसून के कारण बढ़ी हुई आर्द्रता एवं अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों की वजह से गन्ने की फसल में विभिन्न रोगों के संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए गन्ना विकास विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विभागीय एडवाइजरी में कहा गया है कि किसानों को अपनी गन्ना फसल का नियमित निरीक्षण करने तथा रोगों के प्रारम्भिक लक्षण दिखाई देने पर तत्काल वैज्ञानिक एवं अनुशंसित नियंत्रण उपाय अपनाने की सलाह दी जाती है। यह भी कहा गया है कि समय रहते रोगों की पहचान एवं समुचित प्रबंधन से फसल को होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

गन्ना शोध परिषद की सलाह

उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहझाँपुर की ओर से दी गई सलाह में कहा गया है कि लाल सड़न (रेड रॉट), पोक्का बोइंग, बैक्टीरियल टॉप रॉट एवं मुरझा (विल्ट) जैसे प्रमुख रोगों के लक्षणों तथा उनके नियंत्रण उपायों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मानसून के दौरान अपनी फसल की निरंतर निगरानी करें तथा रोग अथवा कीट के लक्षण दिखाई देने पर एडवाइजरी में वर्णित सुझावों एवं अनुशंसित उपायों को अपनाएं। इससे रोगों के संक्रमण एवं उनके प्रसार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

गन्ना आयुक्त की जानकारी

गन्ना आयुक्त मिनिस्टी एस. ने बताया कि गन्ने की प्रमुख किस्मों को. 0238 एवं को. 05011 में लाल सड़न (रेड रॉट) रोग के लक्षण पाए जाने पर संक्रमित पौधों को जड़ सहित तत्काल उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए तथा अनुशंसित फफूंदनाशियों का प्रयोग वैज्ञानिक सलाह के अनुसार किया जाना चाहिए।

रोग नियंत्रण के उपाय

इसके अतिरिक्त, लाल सड़न से प्रभावित खेतों का पानी अन्य खेतों में न जाने दिया जाए तथा खेतों में उचित जल निकासी एवं सिंचाई प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे रोग के संक्रमण को अन्य क्षेत्रों में फैलने से रोका जा सके एवं पोक्का बोइंग रोग के लक्षण दिखाई देने पर किसानों को 15 दिन के अंतराल पर दो बार फफूंदनाशी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अथवा कार्बेन्डाजिम के 0.1 प्रतिशत घोल का छिड़काव करने की सलाह दी गई है।

सामान्य प्रश्न

गन्ने की फसल में रोगों को पहचानने के लिए किस प्रकार का निरीक्षण करना चाहिए?
किसानों को अपनी गन्ना फसल का नियमित निरीक्षण करना चाहिए तथा रोगों के प्रारम्भिक लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नियंत्रण उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।
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