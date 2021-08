देश अफगानिस्तान से खुद निकलें भारतीय, सरकार की ओर से नहीं है कोई व्यवस्था: विदेश मंत्रालय Published By: Sudhir Jha Thu, 12 Aug 2021 06:23 PM एएनआई,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.