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जेपीएससी-जेएसएससी मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में आदिवासी छात्र संघ ने जेपीएससी और जेएसएससी मामलों में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि 1932 का खतियान आधारित डोमिसाइल नीति को लागू नहीं किया जा रहा है। संघ ने अनुसूचित क्षेत्रों में कलस्टर प्रणाली समाप्त करने और भाषा की पढ़ाई को पूर्व की तरह जारी रखने की भी मांग की।

जेपीएससी-जेएसएससी मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

रांची, संवाददाता। आदिवासी छात्र संघ केंद्रीय समिति के सदस्यों ने शनिवार को जेपीएससी व जेएसएससी मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग की। प्रेस वार्ता कर सदस्यों ने इस अनियमितता में संलिप्त पाए जाने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। संघ सदस्यों ने कहा कि 1932 का खतियान आधारित डोमिसाइल नीति अविलंब घोषित की जाए। आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने सदन में इसे पारित कर दिया गया है। लेकिन केंद्र सरकार ने रोक लगा रखी है। इसके चलते प्रतियोगिता परीक्षाओं में अन्य राज्य के लोग भी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने अनुसूचित क्षेत्रों में कलस्टर प्रणाली बंद करने व पूर्व की भांति भाषा की पढ़ाई कराने की मांग की।

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मौके पर डॉ सुशील मिंज, जतरू उरांव, सुरेश टोप्पो, दया राम, अमृत मुंडा, अखिलेश पाहन, सुजीत भगत, सुभाष मुंडा आदि मौजूद थे।वहीं, समिति सदस्यों ने बताया की 9 अगस्त को रांची कॉलेज के फुटबॉल मैदान में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा शामिल होंगे।

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