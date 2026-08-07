गर्मी के 40 में से 39 उत्पादों के विज्ञापन में कमियां

एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने गर्मियों के मौसम में विज्ञापनों की जांच की, जिसमें 40 विज्ञापन शामिल थे। इनमें से 39 को आदर्श मानकों की दृष्टि से कमियाँ पाई गईं, जबकि केवल एक विज्ञापन अपने दावों को सही साबित कर सका। प्रमुख उल्लंघन सन सुरक्षा उत्पादों के विज्ञापनों में पाए गए।

मुंबई, एजेंसी। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रैल और जून के बीच गर्मियों के मौसम पर केंद्रित पर्सनल केयर, कूलिंग अप्लायंसेस, एयर प्यूरीफायर, सनस्क्रीन, वियरेबल्स और ट्रैवल से जुड़े उत्पादों सहित अलग-अलग श्रेणी के 40 विज्ञापनों की जांच की जिनमें से 39 को आदर्श मानकों की दृष्टि ये कमियां पाई गईं और संस्था ने इनमें बदलाव की जरूरत पर बल दिया है। इनमें केवल एक विज्ञापन ही अपने दावों को सही साबित कर सका। एएससीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त 39 में से 21 विज्ञापनों को बिना किसी आपत्ति के संशोधित किया गया या वापस ले लिया गया, जबकि 18 को एएससीआई की उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया।

गर्मी के उत्पादों के विज्ञापनों का परीक्षण गर्मी के उत्पादों के विज्ञापनों में किए गए दावों की समीक्षा पर संस्थान की रिपोर्ट 'द हीट इज ऑन' तैयार की गई है। यह रिपोर्ट दिखाती है कि एएससीआई कुछ खास क्षेत्रों में सामने आ रहे दावों की गहराई से जांच करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। एएससीआई की सीईओ और महासचिव मनीषा कपूर ने कहा, नई चीज़ें और नए विचार अच्छी बात हैं, लेकिन विज्ञापनों में किए गए दावों का सच्चा होना भी ज़रूरी है। हमारी जांच में सामने आया कि कई विज्ञापन बढ़ा-चढ़ाकर दावे कर रहे थे, जिन्हें वे सच साबित नहीं कर पाये, वहीं कुछ विज्ञापनों ने गलत सोच और भेदभाव को बढ़ावा दिया। एएससीआई के अनुसार हर साल गर्मी के मौसम में ब्रांड उपभोक्ताओं का ध्यान खींचने के लिए गर्मी से राहत, धूप से सुरक्षा और तुरंत निखार का वादा जैसे कई तरह के दावे करते हैं। क्या ये मौसमी दावे ठोस सबूतों पर टिके हैं? इसकी जांच के लिए एएससीआई ने यह कवायद की।

सन प्रोटेक्शन के विज्ञापनों में उल्लंघन रिपोर्ट के अनुसार सन प्रोटेक्शन और टैन रिमूवल उत्पादों के विज्ञापन उल्लंघन करने वाली सबसे बड़ी श्रेणी के रूप में उभरे, इसके बाद कूलिंग, एयर प्यूरिफिकेशन और इंडोर कम्फर्ट से जुड़े होम अप्लायंसेस और फर्निशिंग्स की श्रेणी रही। तुरंत निखार लाने का दावा करने वाले विज्ञापन बड़े पैमाने पर बने रहे, जिनमें विज्ञापनों द्वारा '30 सेकंड में टैन हटाएं और पाएं निखार', 'पांच दिनों में दिखाई देने वाला अंतर' और 'दो मिनट में जिद्दी टैन हटाएं' जैसे परिणाम देने का वादा किया गया था। जो विज्ञापनदाता इन दावों को साबित करने में विफल रहे, उन्हें अपने विज्ञापनों में संशोधन करने या उन्हें वापस लेने के लिए कहा गया। चिंता का एक सबसे बड़ा क्षेत्र शिशुओं और बच्चों के लिए स्किन-ब्राइटनिंग और टैन-रिमूवल उत्पादों की मार्केटिंग था। इस कैटेगरी के 14 विज्ञापनों ने टैनिंग और रंगत को लेकर माता-पिता की चिंता का फायदा उठाया और रंग को लेकर गलत सोच को बढ़ावा दिया।