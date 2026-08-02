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टूरिज्म को नई उड़ान देने 65 बाइकर्स लखनऊ से कालिंजर रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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रंग-बिरंगे कपड़ों में सजे बाइक राइडर्स और उनके एडवेंचर टूरिज्म का उत्साह रविवार को 1090 चौराहे पर आकर्षण का केंद्र बना रहा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने ‘द राइडिंग चैप्टर्स’ के ‘विजिट माय स्टेट’ का शुभारंभ किया। राइडर्स का दल लखनऊ से कालिंजर किले के लिए रवाना हुआ।

टूरिज्म को नई उड़ान देने 65 बाइकर्स लखनऊ से कालिंजर रवाना

रंग-बिरंगे कपड़ों में सजे बाइक राइडर्स और उनके एडवेंचर टूरिज्म का उत्साह रविवार को 1090 चौराहे पर आकर्षण का केंद्र बना रहा। चौराहे के आसपास मौजूद आम लोग और पुलिसकर्मी इस अनूठे नजारे को कौतूहल से निहारते नजर आए।

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पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री का उद्बोधन

प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की इस मुहिम के तहत पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने ‘द राइडिंग चैप्टर्स’ के ‘विजिट माय स्टेट’ (प्रथम संस्करण) का शुभारंभ किया और 65 बाइक राइडर्स के दल को हरी झंडी दिखाकर कालिंजर के लिए रवाना किया। लखनऊ से कालिंजर किले तक की यह यात्रा लगभग 330 किलोमीटर लंबी होगी, जो कानपुर, बिंदकी और बांदा होते हुए कालिंजर पहुंचेगी। इस अभियान का समापन चित्रकूट में होगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें नई ऊर्जा देने के मकसद से बाइक राइडर्स के दल को कालिंजर किले की रोमांचक यात्रा के लिए भेजा गया है। वहीं, अपर मुख्य सचिव (पर्यटन) अमृत अभिजात ने कहा कि बांदा स्थित ऐतिहासिक कालिंजर किले को मुख्य पर्यटन परिदृश्य में उभारने के लिए ऐसे आयोजनों की खास जरूरत है。

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दूसरा संस्करण 22 और 23 अगस्त को

‘द राइडिंग चैप्टर्स’ के ‘विजिट माय स्टेट’ का दूसरा संस्करण 22 और 23 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। यह बाइक राइड लखनऊ से शुरू होकर सुल्तानपुर, जौनपुर, देवदरी जलप्रपात, राजदरी जलप्रपात और चुनार किले तक जाएगी। पर्यटन मार्गों को इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे राइडर्स प्रदेश के ऐतिहासिक किलों, खूबसूरत झरनों, ग्रामीण संस्कृति और समृद्ध विरासत से रूबरू हो सकें।

महत्वपूर्ण प्रश्न

क्या यह यात्रा लखनऊ से शुरू होती है?
हाँ, यह यात्रा लखनऊ से शुरू होती है।
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