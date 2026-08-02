टूरिज्म को नई उड़ान देने 65 बाइकर्स लखनऊ से कालिंजर रवाना

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री का उद्बोधन

प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की इस मुहिम के तहत पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने ‘द राइडिंग चैप्टर्स’ के ‘विजिट माय स्टेट’ (प्रथम संस्करण) का शुभारंभ किया और 65 बाइक राइडर्स के दल को हरी झंडी दिखाकर कालिंजर के लिए रवाना किया। लखनऊ से कालिंजर किले तक की यह यात्रा लगभग 330 किलोमीटर लंबी होगी, जो कानपुर, बिंदकी और बांदा होते हुए कालिंजर पहुंचेगी। इस अभियान का समापन चित्रकूट में होगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें नई ऊर्जा देने के मकसद से बाइक राइडर्स के दल को कालिंजर किले की रोमांचक यात्रा के लिए भेजा गया है। वहीं, अपर मुख्य सचिव (पर्यटन) अमृत अभिजात ने कहा कि बांदा स्थित ऐतिहासिक कालिंजर किले को मुख्य पर्यटन परिदृश्य में उभारने के लिए ऐसे आयोजनों की खास जरूरत है。