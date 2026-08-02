Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने मंत्री के 60 बाइकर्स को फ्लैगआफ किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

लखनऊ के 1090 चौराहे से 'द राइडिंग चैप्टर विजिट माय स्टेट' का उद्घाटन किया गया है, जिसमें 60 बाइकर्स क्लिंजर फोर्ट तक यात्रा करेंगे। मंत्री जयवीर सिंह ने यूपी में पर्यटन की संभावनाओं पर जोर दिया और कहा कि ऐसी यात्राएं एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ाने में सहायक होंगी।

एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने मंत्री के 60 बाइकर्स को फ्लैगआफ किया
एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने मंत्री के 60 बाइकर्स को फ्लैगआफ किया

अवनीश जायसवाल, वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे से द राइडिंग चैप्टर विजिट माई स्टेट का उद्घाटन किया गया है। इसमें 60 बाइकर्स यूपी में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्लिंजर फोर्ट तक जाएंगे। इसे सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यम से प्रमोट करेंगे। पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यूपी में पर्यटन की अपार संभावना है। इसे हमें मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। क्लिंजर फोर्ट ऐतिहासिक है। यहां तक कि यात्रा एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करेगा। इसे आगे बढ़ाया जाएगा। ताकि देश और दुनिया के लोग यूपी के पर्यटन को जान सकें समझ सके और यात्रा करें।

ये भी पढ़ें:यूपी के किलों-प्राकृतिक स्थलों को मिलेगा नया आयाम

उन्होंने कहा राइडर्स को पूरी यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होगी। सुखद शांति पूर्ण और अच्छी यात्रा रहेगी, शुभकामनाएं।टूरिज्म विभाग के मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने कहा कि कालिंजर फोर्ट बेहद खूबसूरत जगह है। उसे अभी एक्सप्लोर करने की जरूरत है। टूरिज्म बढ़ाने के लिए यह अभियान चलाया गया है ताकि एडवेंचर टूरिज्म बढ़े। कर्नाटक और मुंबई में इस तरह का एडवेंचर टूरिज्म बढ़ा है। मौके पर उन्होंने मंत्री के कार रैली की तारीफ की है। सभी जिलों में एंबुलेंस की व्यवस्था है। जिलाधिकारियों को इसके बारे में जानकारी है। एक्सपर्ट की देखरेख में यह किया जा रहा है। मौके पर मंत्री को बाइकर्स ने पौधा भेंट कर वेलकम किया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।