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अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित इंटरसेप्टर से वाहनों की होगी जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर क

अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित इंटरसेप्टर से वाहनों की होगी जांच

चंदौली। जिले में सड़क सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने, यातायात नियमों का पालन कराने और आधुनिक तकनीक आधारित स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने के अत्याधुनिक इंटर सेप्टर से वाहनों की जांच की जाएगी। इसी उद्देश्य से मंगलवार को क्षेत्राधिकारी यातायात कृष्ण मुरारी शर्मा ने सदर कोतवाली के मझवार रेलवे स्टेशन के सामने को हरी झंडी दिखाकर इस इंटरसेप्टर वाहन को रवाना किया। इन तकनीकों के माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघन पर निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान क्षेत्राधिकारी यातायात ने कहा कि उक्त इंटरसेप्टर वाहन आधुनिक स्पीड लेजर गन, हाई-रिजॉल्यूशन कैमरा, नाइट विजन कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन, वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ब्रेथ एनालाइज़र, अल्कोहल मीटर, लाल-नीली चेतावनी बत्ती एवं हूटर सहित विभिन्न अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हैं।

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इन इंटरसेप्टर वाहनों का उपयोग जिले के प्रमुख मार्गों, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों, नगर क्षेत्रों एवं दुर्घटना संभावित और संवेदनशील स्थानों पर ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने, रैश एवं स्टंट ड्राइविंग, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषणकारी वाहनों और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई के लिए किया जाएगा। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने और सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था के उद्देश्य से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष यातायात प्रवर्तन एवं जागरूकता अभियान संचालित किए जाएंगे। इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर आधुनिक तकनीक के जरिए निगरानी रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया कि इंटरसेप्टर वाहनों का संचालन पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं दक्षता के साथ किया जाए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आमजन को यातायात नियमों के पालन के लिए निरंतर जागरूक किया जाए।

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