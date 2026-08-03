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हि अच्छी खबर : अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी से गर्दन-कमर दर्द का सटीक इलाज होगा

By Ranvijay Singh
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आरएमएल अस्पताल के फिजियोथेरेपी विभाग में सोमवार से अत्याधुनिक तकनीक से फिजियोथेरेपी की सुविधा शुरू की गई।

हि अच्छी खबर : अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी से गर्दन-कमर दर्द का सटीक इलाज होगा

नई दिल्ली। आरएमएल अस्पताल में सोमवार से अत्याधुनिक तकनीक से फिजियोथेरेपी की सुविधा शुरू की गई। इससे गर्दन और कमर दर्द से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही, घुटने में दर्द, उम्र के साथ मांसपेशियों में होने वाली कमजोरी, स्पोर्ट्स इंजरी (खेल के दौरान लगने वाली चोट) पर यह असरदार है। फिजियोथेरेपी विभाग में हाई-इंटेंसिटी फोक्स्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक (एचआईएफईएम) थेरेपी मशीन लगाई गई है। अस्पताल के निदेशक डॉ. अखिलेश्वरी प्रसाद ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक विवेक देवान भी मौजूद थे। मांसपेशियों में गहराई तक करती है असर

फिजियोथेरेपी की प्रभावशीलता

फिजियोथेरेपी की विभागाध्यक्ष डॉ. सेजा सेठी ने बताया कि पारंपरिक फिजियोथेरेपी के मुकाबले यह तकनीक अधिक प्रभावी है। गर्दन और कमर दर्द से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए पहले इलेक्ट्रोड आधारित तकनीक इस्तेमाल होती थी। लगातार 15 मिनट तक इसके इस्तेमाल से कुछ मरीज परेशानी महसूस करते हैं। नई तकनीक में उच्च फ्रिक्वेंसी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर फिजियोथेरेपी कराई जाती है। इसका असर मांसपेशियों में गहराई तक होता है। नई तकनीक पूरी तरह गैर आक्रामक है। इसमें दर्द या बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से मरीज को किसी तरह परेशानी नहीं होती है। उच्च फ्रिक्वेंसी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा मांसपेशियों को सक्रिय कर उसकी शक्ति बढ़ाने में मदद करती है। उन्होंने बताया कि वैसे तो इस तकनीक से कई बीमारियों से पीड़ित मरीजों की फिजियोथेरेपी हो सकेगी लेकिन दर्द से पीड़ित मरीजों को अधिक फायदा होगा।

उपचार प्रक्रिया

डॉ. पूजा सेठी ने बताया कि नई तकनीक से मरीज को एक बार में 15 से 45 मिनट तक फिजियोथेरेपी की जाती है। सप्ताह में दो बार फिजियोथेरेपी करानी होती है। पांच से छह सेशन में काफी आराम आ जाता है। साइटिका के दर्द को भी कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा स्ट्रोक के मरीजों को भी इस तकनीक से फिजियोथेरेपी कराई जा सकेगी।

मरीजों की संख्या में वृद्धि

डॉ. पूजा सेठी ने बताया कि स्क्रीन टाइम बढ़ने और गलत पोस्चर में लंबे समय तक बैठने के कारण गर्दन और कमर दर्द की समस्या बढ़ रही है। अभी फिजियोथेरेपी के लिए पहुंचने वाले 50 प्रतिशत मरीज गर्दन और कमर दर्द से पीड़ित होते हैं। पहले ज्यादातर 60 वर्ष से अधिक उम्र के मरीज आते थे। अब 30 वर्ष के युवा भी इस समस्या से पीड़ित हो रहे हैं। खास तौर पर 40 से 60 वर्ष की उम्र के मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आरएमएल अस्पताल में नई फिजियोथेरेपी तकनीक कब शुरू हुई?
आरएमएल अस्पताल में यह तकनीक सोमवार से शुरू हुई।
Ranvijay Singh

लेखक के बारे में

Ranvijay Singh

परिचय एवं अनुभव: रणविजय सिंह को पत्रकारिता में करीब 19 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर प्रमुख संवाददाता स्वास्थ्य, दिल्ली मेट्रो, पेयजल और सामाजिक सरोकार की खबरें कवर करते हैं। इन्हें अपराध, अदालत, तिहाड़ जेल, कृषि, खेल, राजनीति, अन्ना आंदोलन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय व दिल्ली सरकार को कवर करने का अनुभव है। कोरोना माहामरी, मायापुरी रेडिएशन, निर्भया कांड, लोकसभा, दिल्ली विधानसभा व नगर निगम चुनाव कवर कर चुके हैं। वह करीब एक दशक से अधिक समय से स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर लगातार शोधपरक स्टोरीज लिख रहे हैं। पत्रकारिता के बदलते ट्रेंड्स, डिजिटल कंटेंट व पाठकों की रुचि के अनुरूप अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2007 में दैनिक जागरण से की और 18 वर्ष से अधिक समय तक जुड़े रहे। जहां उन्होंने पत्रकारिता की बारीकियां सीखी और रिपोर्टिंग में अपनी पकड़ मजबूत की और प्रिंट के लिए पत्रकारिता करते हुए दैनिक जागरण डिजिटल प्लेटफार्म के लिए भी कांटेंट तैयार किए। वह पांच अगस्त 2025 को हिन्दुस्तान से जुड़े।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और स्वास्थ्य रिपोर्टिंग
बायोलॉजी से 12वीं करने के बाद स्नातक मानविकी संकाय संकाय से की। बाद मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला।इससे सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों के साथ-साथ मेडिकल बीट पर भी बेहतर तकनीकी समझ विकसित हुई।


विजन
स्वास्थ्य के विषय पर मजबूत पकड़ के साथ पर्यावरण, सामाजिक सरोकार व राजनीति के विषयों की भी गहरी समझ है। उन्होंने कई ओलंपिक खिलाड़ियों, प्रतिष्ठित डॉक्टरों व नेताओं के साक्षात्कार किए हैं। उनका लक्ष्य पाठकों तक प्रमाणित व शोध परक जानकारी पहुंचाना है।


विशेषज्ञता
स्वास्थ्य। पर्यावरण व राजनीतिक खबरों में भी गहरी रुचि।

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