आईटीआई छात्रों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा देगी अदाणी स्किल
- व्यावसायिक शिक्षा विभाग जल्द एमओयू करेगा लखनऊ, प्रमुख संवाददाता औद्योगिक
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में पढ़ रहे युवाओं को उद्योग आधारित अत्याधुनिक प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। यही नहीं रोजगार दिलाने पर भी जोर दिया जाएगा। अदाणी स्किल से जल्द व्यावसायिक शिक्षा विभाग एमओयू करेगा।पॉलीटेक्निक संस्थानों में युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने का काम यह कंपनी पहले से ही कर रही है। अब आईटीआई में भी छात्रों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। बीते दिनों अदाणी स्किल की ओर से व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के सामने प्रस्तुतिकरण दिया गया। जिसमें बताया गया कि छात्रों को ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पावर, रक्षा व एयरोस्पेस के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।
जल्द यह तय किया जाएगा कि चरणबद्ध ढंग से कितनी आईटीआई में अदाणी स्किल के सहयोग से अत्याधुनिक प्रशिक्षण शुरू किया जाए। फिलहाल आईटीआई में पढ़ रहे विद्यार्थियों को जल्द प्रशिक्षण की अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी।
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