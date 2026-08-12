आईएमएस में जानेंगे गर्भस्थ शिशु के दिल की धड़कन की रफ्तार
वाराणसी में आईएमएस बीएचयू के कॉर्डियोलॉजी विभाग में गर्भस्थ शिशु के दिल की धड़कन का मापन करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी लैब एवं मशीन का उद्घाटन किया गया। यह प्रणाली सस्ती दर पर उत्कृष्ट गुणवत्ता में जानकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, जबकि क्वालिटी ट्रीटमेंट पर जोर दिया गया है।
वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। आईएमएस बीएचयू के कॉर्डियोलॉजी विभाग में लोग गर्भस्थ शिशु के दिल की धड़कन की रफ्तार, उसमें छेद और उसके वॉल्व का सिकुड़न के बारे में जान सकेंगे। यह काम इकोकार्डियोग्राफी लैब और फीटल इकोकार्डियोग्राफी मशीन करेगी। कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने मंगलवार को विभाग में अत्याधुनिक सिस्टम का शुभारंभ किया। उन्होंने आईएमएस में जटिल हृदय रोगों के उपचार की संस्थागत क्षमता विकसित करने पर जोर दिया। कुलपति ने कहा कि किसी चिकित्सा केंद्र की प्रतिष्ठा बड़ी संख्या में मरीजों के इलाज से नहीं, बल्कि गुणवत्तायुक्त उपचार और जटिलता में अपनाई जाने वाली नवीन प्रक्रियाओं से बढ़ती है। आईएमएस बीएचयू के निदेशक प्रो. एसएन संखवार ने कहा कि गर्भस्थ शिशु के दिल की धड़कन की रफ्तार, उसमें छेद और उसके वॉल्व का सिकुड़न की बाहर जांच कराने में करीब 10 हजार रुपये खर्च होते हैं। हमलोग इसे सस्ते दर में यह काम करेंगे। कॉर्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. विकास अग्रवाल ने कहा कि आईएमएस बीएचयू में इमेजिंग तकनीकयुक्त फीटल इकोकार्डियोग्राफी मशीन देश में दूसरी तथा प्रदेश में पहली है। सर सुंदरलाल अस्पताल के एमएस प्रो. पुनीत, ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज प्रो. अजीत सिंह, प्रो. धमेंद्र जैन, डॉ. उमेश कुमार पांडेय, डॉ. सुयेश त्रिपाठी, डॉ. सौमिक घोष, डॉ. राजपाल प्रजापति मौजूद थे。
थ्री-डी इमेजिंग से होगा आकलन
पीडियाट्रिक कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉ. प्रतिभा राय ने कहा कि इकोकार्डियोग्राफी लैब और फीटल इकोकार्डियोग्राफी मशीन में गर्भस्थ शिशु के दिल की धड़कन की रफ्तार के आकलन की अत्याधुनिक सुविधा है। इससे उसके हृदय की थ्री-डी इमेजिंग तथा प्रमुख धमनियों का विस्तृत आकलन हो सकेगा।
18 से 24 सप्ताह में होगी जांच
पीडियाट्रिक कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉ. प्रतिभा राय ने कहा कि यह जांच गर्भावस्था के 18 से 24 सप्ताह के बीच कराई जाती है। यदि परिवार में जन्मजात हृदय रोग का इतिहास है, सामान्य अल्ट्रासाउंड में संदेह है या गर्भवती महिला उच्च जोखिम वाली श्रेणी में है तो जांच अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिला की पुरानी हिस्ट्री, मधुमेह पीड़ित, जुड़वा बच्चे और आईवीएफ शिशु की जांच की जाएगी।
अत्याधुनिक मशीन में हैं ये सुविधाएं
उन्नत इकोकार्डियोग्राफी प्रयोगशाला में उच्च क्षमता वाली चार-आयामी (चार डी) इकोकार्डियोग्राफी मशीन स्थापित की गई है। इसमें त्रि-आयामी (थ्री डी) ट्रांसइसोफेगल एवं ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेन इमेजिंग, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी तथा कॉन्ट्रास्ट इकोकार्डियोग्राफी सहित विभिन्न जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें