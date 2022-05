महिला से रेप मामले में भाजपा विधायक को अग्रिम बेल, कोर्ट ने कहा- संबंध में थी आपसी सहमति

महिला से कथित रेप और धमकी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि दोनों के बीच बने संबंध आपसी सहमति से बने थे। इसलिए रेप का मामला नहीं बनता

इस खबर को सुनें