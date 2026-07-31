किशोरावस्था कार्यशाला में प्रतिभागी सम्मानित
लखनऊ में पायनियर मांटेसरी स्कूल में मण्डल स्तरीय किशोरावस्था कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें लखनऊ मण्डल के छह जिलों से पांच-पांच शिक्षकों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि डॉ. दिनेश कुमार ने किशोरावस्था के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में प्रमाण पत्र देकर प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। शिक्षकों को किशोरावस्था शिक्षा माड्यूल पर प्रशिक्षित किया जाएगा।
लखीमपुर, संवाददाता। संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मण्डल डॉ. प्रदीप कुमार के संरक्षण में पायनियर मांटेसरी स्कूल कॉलेज विकास नगर लखनऊ सभागार में मण्डल स्तरीय किशोरावस्था कार्यशाला का आयोजन किया गया। समापन में मुख्य अतिथि मण्डलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने कहा कि किशोरावस्था मनुष्य जीवन की सबसे बड़े शारीरिक, मानसिक बदलाव की अवस्था होती है। इसी अवस्था में हम सबको छात्र छात्राओं की ऊर्जा को एक सही दिशा देनी होती है। कार्यशाला में लखनऊ मण्डल के सभी छह जिलों लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और रायबरेली से पांच-पांच अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया।
प्रतिभागी प्रशिक्षुओं व मॉड्यूल प्रशिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं अपने जिले में जाकर विभाग द्वारा जारी किशोरावस्था शिक्षा माड्यूल के बारे में प्रशिक्षित करेंगे। कार्यशाला का अनुश्रवण सह निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश राम सुजान मिश्रा, पीए श्री राजकीय बालिका इण्टर कालेज मॉल लखनऊ की प्रधानाचार्य पूनम शाही ने किया। मॉड्यूल प्रशिक्षक के रूप में डॉ. पल्लवी शर्मा, चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया।
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