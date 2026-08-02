सी-लिब के लिए आवेदन 12 तक
प्रयागराज के कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज में पुस्तकालय विज्ञान प्रमाणपत्र (सी-लिब) प्रशिक्षण सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक छात्र 12 अगस्त तक आवेदन प्राप्त और जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्रशिक्षण केंद्र कार्यालय में 4 से 6 बजे और कॉलेज पुस्तकालय में 11 से 3 बजे तक उपलब्ध रहेंगे।
प्रयागराज। कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज परिसर स्थित पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र में पुस्तकालय विज्ञान प्रमाणपत्र (सी-लिब) प्रशिक्षण सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 12 अगस्त तक आवेदन पत्र प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्रशिक्षण केंद्र कार्यालय में शाम 4 से 6 बजे तक तथा कॉलेज पुस्तकालय से सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक उपलब्ध रहेंगे।
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