डीएसपीएमयू के संस्कृत स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन जारी

रांची, विशेष संवाददाता। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) के संस्कृत विभाग में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के 2026–30 सत्र के लिए नामांकन जारी है। विद्यार्थी चांसलर पोर्टल jharkhanduniversities.nic.in पर आवेदन कर जरूरी दस्तावेजों सहित संस्कृत विभाग में उपस्थित होकर नामांकन ले सकते हैं। विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भारतीय ज्ञान-परंपरा का समग्र बोध तथा आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगारपरक व कौशल-आधारित अध्ययन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉ धनंजय वासुदेव द्विवेदी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से भारतीय ज्ञान-परंपरा को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाए जाने पर दिए जा रहे विशेष बल के कारण संस्कृत अध्ययन की आवश्यकता बढ़ गई है।उन्होंने