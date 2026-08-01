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विश्वविद्यालय में एलएलएम प्रवेश परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय में 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए एलएल.एम. पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में होगी। विधि स्नातक (एलएल.बी.) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवश्यक अंक भी निर्धारित किए गए हैं।

विश्वविद्यालय में एलएलएम प्रवेश परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में

शाहजहांपुर। स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय के विधि अध्ययन संकाय द्वारा शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु एलएल.एम. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। विधि अध्ययन संकाय के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर आदित्य सिंह एवं प्रभारी डॉ जयशंकर ओझा ने बताया कि एलएल.एम. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (एलएल.बी.) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रवेश के लिए सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए विधि स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं।

प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों से संविधान, विधिशास्त्र, संविदा विधि, आपराधिक विधि, लोक अंतरराष्ट्रीय विधि, कंपनी विधि, पारिवारिक विधि, संपत्ति अंतरण अधिनियम, अपकृत्य (टॉर्ट) विधि, पर्यावरण विधि, मानवाधिकार विधि, प्रशासनिक विधि, सूचना का अधिकार तथा समसामयिक विधिक विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।विश्वविद्यालय ने इच्छुक अभ्यर्थियों से समय रहते समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने तथा प्रवेश परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करने का आग्रह किया है। प्रवेश परीक्षा की तिथि, समय एवं अन्य विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट एवं सूचना माध्यमों के द्वारा शीघ्र जारी की जाएगी।

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