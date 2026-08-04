स्नातक में पांचवीं मेरिट लिस्ट का दाखिला आज से
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बीआरएबीयू में स्नातक की पांचवीं मेरिट लिस्ट का दाखिला बुधवार से शुरू होगा। पांचवीं लिस्ट में 35 हजार छात्रों के नाम हैं। दाखिला आठ अगस्त तक लिया जाएगा। विवि प्रशासन ने छात्रों को विषय और कॉलेज बदलने की छूट दी थी।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बीआरएबीयू में स्नातक की पांचवीं मेरिट लिस्ट का दाखिला बुधवार से शुरू होगा। पांचवीं लिस्ट में 35 हजार छात्रों के नाम हैं।
दाखिले की प्रक्रिया
डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि दाखिला आठ अगस्त तक लिया जाएगा। उन छात्रों का भी दाखिला लिया जाएगा, जिनका दाखिला इससे पहले की मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है। पांचवीं मेरिट लिस्ट से पहले विवि प्रशासन ने फिर से पोर्टल खोला था। छात्रों को आवेदन करने के साथ विषय और कॉलेज बदलने की छूट दी गई थी। पोर्टल खोलने के बाद 10 हजार छात्रों ने आवेदन किया। स्नातक में इस वर्ष 1 लाख 63 हजार छात्रों ने आवेदन किया है और अबतक 1 लाख 4 हजार छात्रों का दाखिला हुआ है। मेरिट लिस्ट में कई छात्रों के नाम शहर से बाहर के कॉलेजों में डाल देने से उन्होंने स्नातक में दाखिाल नहीं लिया। स्नातक में तीन लाख सीटों पर दाखिला लिया जाना है。
बीएड में दाखिले की जानकारी
दो वर्षीय बीएड में मंगलवार से दाखिले शुरू हो गए। हालांकि, मंगलवार को छुट्टी होने के कारण कई कॉलेजों में दाखिले नहीं हो सके। बीएड में चौथे चरण की काउंसिलिंग के लिए सात हजार छात्रों के नाम जारी किये गये हैं। बीएड में चौथे चरण का दाखिला 6 अगस्त तक होगा।
सामान्य प्रश्न
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