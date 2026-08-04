स्नातक में पांचवीं मेरिट लिस्ट का दाखिला आज से

दाखिले की प्रक्रिया

डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि दाखिला आठ अगस्त तक लिया जाएगा। उन छात्रों का भी दाखिला लिया जाएगा, जिनका दाखिला इससे पहले की मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है। पांचवीं मेरिट लिस्ट से पहले विवि प्रशासन ने फिर से पोर्टल खोला था। छात्रों को आवेदन करने के साथ विषय और कॉलेज बदलने की छूट दी गई थी। पोर्टल खोलने के बाद 10 हजार छात्रों ने आवेदन किया। स्नातक में इस वर्ष 1 लाख 63 हजार छात्रों ने आवेदन किया है और अबतक 1 लाख 4 हजार छात्रों का दाखिला हुआ है। मेरिट लिस्ट में कई छात्रों के नाम शहर से बाहर के कॉलेजों में डाल देने से उन्होंने स्नातक में दाखिाल नहीं लिया। स्नातक में तीन लाख सीटों पर दाखिला लिया जाना है。